Traditionell zum Ende des Jahres sind die Schüler des Dr.-Carl-Hermann Gymnasiums nicht nur in Feierlaune, sondern engagiert. Das Weihnachtsprojekt führte sie durch die Stadt.

Gemeinsames Projekt der Schüler des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums. Um 9 Uhr gingen die Schüler los zum Bierer Berg.

Schönebeck. - „Bei Weihnachten gibt es zwei Möglichkeiten. Gar nicht oder ganz viel“. Mit diesen Worten beginnt Schulleiter Ulrich Plaga seine letzte Ansprache an die Schüler in diesem Jahr. „Wir im Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium haben uns dazu entschieden, ganz viel zu machen. Ein bisschen Weihnachten geht ja auch nicht“, führt er aus.