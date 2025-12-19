weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtliche Schule: Schönebecker Gymnasium feiert Weihnachten einen Tag lang

Traditionell zum Ende des Jahres sind die Schüler des Dr.-Carl-Hermann Gymnasiums nicht nur in Feierlaune, sondern engagiert. Das Weihnachtsprojekt führte sie durch die Stadt.

Von Stefan Demps Aktualisiert: 19.12.2025, 17:08
Gemeinsames Projekt der Schüler des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums. Um 9 Uhr gingen die Schüler los zum Bierer Berg.
Gemeinsames Projekt der Schüler des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums. Um 9 Uhr gingen die Schüler los zum Bierer Berg. Fotos: Stefan Demps

Schönebeck. - „Bei Weihnachten gibt es zwei Möglichkeiten. Gar nicht oder ganz viel“. Mit diesen Worten beginnt Schulleiter Ulrich Plaga seine letzte Ansprache an die Schüler in diesem Jahr. „Wir im Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium haben uns dazu entschieden, ganz viel zu machen. Ein bisschen Weihnachten geht ja auch nicht“, führt er aus.