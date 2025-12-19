Mit der neuen Station in Gerwisch ist die Post-Versorgung nun gesichert. Um sich mit der neuen Technik anzufreunden, gibt die Deutsche Post eine Info-Veranstaltung.

Besonders bei älteren Menschen kann die neue Technik für Unsicherheit sorgen. Um das zu ändern, findet in Gerwisch nun eine Info-Veranstaltung der Deutschen Post statt.

Gerwisch. - Mit der aufgestellten Poststation in Gerwisch ist das Kapitel Postversorgung in der Gemeinde Biederitz beendet. Zuletzt blieb noch offen, inwiefern auch ältere Personen den Umgang mit der neuen Technik lernen können. Nun gibt es gute Nachrichten.

Wie die Ortsbürgermeisterin von Gerwisch mitteilt, ist im kommenden Jahr eine Informationsveranstaltung anberaumt. „Am 8. Januar kommt die Deutsche Post nach Gerwisch und erklärt allen Interessierten die neue Poststation“, so Ina Möbius. Hierzu sei jeder eingeladen.

Deutsche Post hält letzten Termin vor Jahreswechsel

„Dies ist kein Standard-Termin der Deutschen Post, sondern hart erkämpft“, so das Ortsoberhaupt weiter. „Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit ihren Fragen vor Ort sind und es anschließend keine Berührungsängste mehr gibt.“ Beginn der Veranstaltung ist um zehn Uhr.

„Durch die Initiative von Miriam Hoppe im Post-Kaffee Biederitz, der Paketstation am Aldi in Biederitz und der Poststation in Gerwisch, sind wir als Gemeinde gut aufgestellt“, so auch Gemeindebürgermeister Kay Gericke bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. „Seitdem gibt es auch keine Beschwerden mehr.“

Hintergrund zu Poststation in Gerwisch

Der jetzigen Station in Gerwisch war ein monatelanger Verschiebungsmarathon vorausgegangen. Immer wieder ließ die Deutsche Post den geplanten Aufstellungstermin einer Poststation in Gerwisch verstreichen.

Als auf Nachfrage der Ortschaft niemand des Unternehmens mehr reagierte, wendete sich die Ortsbürgermeisterin an die nächsthöhere Distanz: die Bundesnetzagentur. Kurze Zeit später verkündete die Deutsche Post einen finalen Termin, der schlussendlich gehalten wurde.