Am ersten Oktoberwochenende schaut die Reitwelt nach Lübs - dort finden die diesjährigen Kreismeisterschaften statt.

Lübs - Das ist schon eine Hausnummer für den Reitverein Gehrden und Umgebung am 4. und 5. Oktober. An diesem Wochenende schaut die Reitwelt des Jerichower Landes auf das knapp 400-Seelen-Dorf Lübs. Denn dort finden in diesem Jahr die Kreismeisterschaften statt.

Es ist das erste Mal, dass der Reitverein so ein großes Turnier auf die Beine stellt: „Jeder Verein muss sich auch mal erklären, eine Kreismeisterschaft auszustatten, wir wurden in diesem Jahr ausgelost“, weiß Vereinsvorsitzender Dennis Bartels. 27 aktive und passive Mitglieder gehörten zum Verein, der hauptsächlich springorientiert sei. „Wir sind also nur ein kleiner Verein und müssen jetzt zum Turnier Dressur und das Fahren mit anbieten“, so Bartels weiter. Das sei Neuland und stelle den Reitverein vor erhebliche Herausforderungen.

Bis zu 600 Starts bei Kreismeisterschaften im Reiten

Mit 500 bis 600 Starts werde bei den Kreismeisterschaften am ersten Oktoberwochenende gerechnet. Der Reitverein sucht deshalb jede Menge helfende Hände: „Wir sind für jeden Menschen dankbar, der sich angesprochen fühlt, uns als aktives oder passives Mitglied zu unterstützen“, macht Dennis Bartels deutlich.

Mitanpacken und mitgestalten sei auf vielfältige Weise möglich. „Wir haben eine Küche, in der Essen ausgegeben wird, wir haben eine Parcours-Mannschaft, wenn Stangen herunterfallen oder irgendetwas kaputt geht, dann muss da einer hinlaufen und das in Ordnung bringen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Hilfe werde auch dann benötigt, wenn der Platz zwischen den Prüfungen umgebaut werden muss.

Helfer auf bei Dressurprüfungen benötigt

Zudem fänden die Dressurprüfungen auf einem zweiten Platz statt, auch dort benötige der Verein Unterstützung bei protokollarischen Aufgaben und Umbaumaßnahmen. „Es ist eine Menge an kleinen Aufgaben, die nicht schwer sind, aber recht zeitintensiv, denn das Turnier startet bereits um 8.30 Uhr und geht locker bis 17.30 Uhr“, weiß der 46-Jährige. Aber auch Menschen, die nicht den ganzen Tag Zeit haben mitzuhelfen, sondern nur ein paar Stunden, sind ebenso willkommen. Tätigkeiten gebe es reichlich.

Den Dank an Helfer und Sponsoren schickt Dennis Bartels schon vorab in die Welt und freut sich auf zahlreiche Besucher am ersten Oktoberwochenende zu den Kreismeisterschaften in Lübs. Für Getränke und Essen sei ausreichend gesorgt. Besucher und Kenner des Reitsports sollen sich auf abwechslungsreiche Stunden in dem kleinen Ort freuen.