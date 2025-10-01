Meilenstein für den Magdeburger Domglockenverein: Der Vertrag für den Guss der letzten und größten neuen Domglocke ist geschlossen. 14 Tonnen wird die Credamus wiegen.

Glockengießer Johannes Grassmayr (links) und Andreas Schumann, Vorsitzender des Magdeburger Domglockenvereins, stehen vor dem Holzmodell, das die Ausmaße der letzten neuen und größten Domglocke, der Credamus, zeigt.

Magdeburg. - Der Guss der letzten und größten neuen Glocke für den Magdeburger Dom steht bevor. Der Domglockenverein hat den Vertrag zum Guss der 14 Tonnen schweren Credamus mit der österreichischen Glockengießerei Grassmayr unterzeichnet. Wann die Glocke gegossen und wann sie in Magdeburg eintreffen wird.