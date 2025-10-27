Heimatverein lädt am Sonntag, 2. November zur ersten Spielzeugbörse in Gommern ein. An 27 Ständen können Eltern dannn vielleicht günstige Weihnachtsschnäppchen machen.

Bei der Spielzeugbörse „Teddy Time“ kann Kinderspielzeug erworben und verkauft werden.

Gommern. - In der Vorweihnachtszeit schon einmal Ausschau nach passenden Geschenken halten und dabei vielleicht auch selbst das Kinderzimmer entrümpeln: Diese Möglichkeit bietet der Heimatverein Gommern mit einer neuen Veranstaltung. Unter dem Titel „Teddy Time“ findet am Sonntag, 2. November, von 10 bis 13 Uhr, erstmals eine Spielzeugbörse in der Versammlungsstätte am Volkshaus statt.

Die Idee dahinter ist einfach und naheliegend: Familien können hier gut erhaltenes Spielzeug verkaufen oder günstig neue Lieblingsstücke finden.

Kinder können sich das Sparschwein auffüllen

„Gerade vor Weihnachten ist das eine schöne Gelegenheit, Geschenke zu kleinen Preisen zu kaufen oder die eigene Weihnachtskasse etwas aufzubessern“, heißt es vom Heimatverein. Natürlich dürfen auch Kinder selbst mitmachen und ihre Spielsachen verkaufen. Die Spielzeugbörse ist eine gute Möglichkeit für sie, das Sparschwein zu füllen und gleichzeitig Platz für Neues zu schaffen.

Angeboten werden darf alles, womit Kinder spielen: Puppen, Bausteine, Fahrzeuge, Brettspiele oder Kuscheltiere. Eine kleine Einschränkung gibt es jedoch:Kleidung gehört nicht auf die Tische, denn die Börse ist ausdrücklich nur für Spielzeug gedacht.

Große Auswahl an Spielzeug an 27 Ständen

Die Organisatoren hoffen auf reges Interesse. 27 Stände können dort untergebracht werden. Und für alle Stände haben sich bereits Interessenten gefunden. Das Angebot wird also groß sein.

Außerdem wird es noch einen kleinen Kuchenbasar geben, so dass man nach dem kleinen Shopping-Trip auch noch kurz stären kann.