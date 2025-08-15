Der Tennisclub feiert sein Sommerevent und kann zahlreiche Spitzensportler begrüßen. Auch der Traum, den Tennisplatz zu übernehmen kommt zur Sprache. Wie der Verein diesen umsetzten will.

Prominente, Spiel und Spaß: Tennisclub Biederitz feiert Sommerevent und hofft auf eigenen Platz

Zum Sommerevent des Biederitzer Tennisclub kamen viele Vereinsmitglieder, Gäste aus der Region und einiges an Sportprominenz.

Biederitz. - Hoch her ging es am vergangenen Samstag auf der Anlage des Biederitzer Tennisclubs. Zahlreiche Gäste, darunter Sportler aus der ganzen Region und der Sportprominenz, waren der Einladung zum Sommerevent gefolgt. Doch an diesem Tage wurde nicht nur gefeiert. Auch sportlich gab es einiges zu sehen.