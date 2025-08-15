Während die Kinder der erweiterten Kita „Micky und Minnie“ mit begeisterten Augen den Baufortschritt überwachen, schreitet Möckerns Großprojekt voran. Doch kann der Zeitplan eingehalten werden?

Zeitplan wird aufgeholt: Erfreulicher Fortschritt beim Bau der Kita in Wörmlitz

Derzeit entsteht neben der Wörmlitzer Kita ein Anbau.

Wörmlitz - Es ist aktuell wohl mit das größte Bauvorhaben der Stadt Möckern in diesem Jahr: die Sanierung und der Erweiterungsbau an der Kindertagesstätte in Wörmlitz. „Bis jetzt bin ich mit dem Bauablauf sehr zufrieden“, erklärte am vergangenen Dienstag der Wörmlitzer Ortsbürgermeister Tobias Rudolph in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung.