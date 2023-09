Umweltschutz Protest gegen Wiesenhof: Initiative kündigt kritische Aktion zum Broilerfest in Möckern an

Der Verein „Aktion Agrar“ will in Möckern (Jerichower Land) die Industrialisierung der Fleischproduktion thematisieren . Und zwar am 23. Broilerfest, das am 3. Oktober gefeiert wird.