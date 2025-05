Fünf Männer müssen sich wegen Totschlags am Landgericht verantworten. Dabei geht es um den Tod eines Mannes, der im Südring in Burg mit mehreren Messerstichen getötet wurde.

Prozess um Messermord in Burg: Darum hat ein Angeklagter Angst vor Rache der Familie des Toten

Patronen in Schacht gefunden

Die Angeklagten müssen sich im Prozess um den Toten vom Südring in Burg wegen Totschlags vor dem Landgericht Stendal verantworten.

Stendal/Burg. - Neun Verhandlungstage dauert der Prozess um den Tod eines 45-Jährigen an, der im Südring in Burg mit mehreren Messerstichen getötet wurde. Am Landgericht Stendal kommen immer mehr Details zur Bluttat ans Licht.