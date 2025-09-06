Solarparks nur noch auf geeigneten Flächen: Gommern hat einen Kriterienkatalog erarbeitet. Festgelegt sind Abstände, Größenbegrenzungen und ökologische Vorgaben.

PV-Anlagen nur unter Auflagen: Einigung auf klare Photovoltaik-Regeln

Der Weg für PV-Anlagen in der Einheitsgemeinde Gommern ist geebnet. Im Bauausschuss einigte man sich auf einen Kriterienkatalog.

Gommern - Die Einheitsgemeinde Stadt Gommern will in Zukunft genau regeln, wo und unter welchen Bedingungen Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen dürfen. Im Bauausschuss wurde dazu ein umfangreicher Kriterienkatalog erarbeitet, der künftig als verbindliche Arbeitshilfe dienen soll.