Gommern: Streit um Photovoltaik entschärft PV-Anlagen nur unter Auflagen: Einigung auf klare Photovoltaik-Regeln
Solarparks nur noch auf geeigneten Flächen: Gommern hat einen Kriterienkatalog erarbeitet. Festgelegt sind Abstände, Größenbegrenzungen und ökologische Vorgaben.
06.09.2025, 06:15
Gommern - Die Einheitsgemeinde Stadt Gommern will in Zukunft genau regeln, wo und unter welchen Bedingungen Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen dürfen. Im Bauausschuss wurde dazu ein umfangreicher Kriterienkatalog erarbeitet, der künftig als verbindliche Arbeitshilfe dienen soll.