  4. Gommern: Streit um Photovoltaik entschärft: PV-Anlagen nur unter Auflagen: Einigung auf klare Photovoltaik-Regeln

Solarparks nur noch auf geeigneten Flächen: Gommern hat einen Kriterienkatalog erarbeitet. Festgelegt sind Abstände, Größenbegrenzungen und ökologische Vorgaben.

Von Thomas Schäfer 06.09.2025, 06:15
Der Weg für PV-Anlagen in der Einheitsgemeinde Gommern ist geebnet. Im Bauausschuss einigte man sich auf einen Kriterienkatalog.
Gommern - Die Einheitsgemeinde Stadt Gommern will in Zukunft genau regeln, wo und unter welchen Bedingungen Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen dürfen. Im Bauausschuss wurde dazu ein umfangreicher Kriterienkatalog erarbeitet, der künftig als verbindliche Arbeitshilfe dienen soll.