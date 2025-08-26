weather wolkig
  4. Anonymes Schreiben sorgt für Ärger: Streit um Solarpark in der Stadt Gommern: Karith droht zu zerbrechen

Durch Karith geht ein Riss. Hintergrund ist eine geplante PV-Anlage in der Nähe des Ortes. Ein neuerliches anonymes Schreiben mit massiven Anschuldigungen sorgt für weiteren Zündstoff.

Von Thomas Schäfer 26.08.2025, 16:47
Die in Karith geplante PV-Anlage sorgt weiterhin für Diskussionen und hat zwischen Befürwortern und Gegnern regelrecht einen Keil geschlagen.
Die in Karith geplante PV-Anlage sorgt weiterhin für Diskussionen und hat zwischen Befürwortern und Gegnern regelrecht einen Keil geschlagen. Foto: Thomas Schäfer

Karith-Pöthen. - Die geplante Photovoltaikanlage spaltet Karith-Pöthen. Befürworter hoffen auf Einnahmen für Stadt und Ortschaft sowie einen Beitrag zur Energiewende, Gegner sprechen von Wildwest-Methoden und warnen vor Rechtsbrüchen.