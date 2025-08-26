Anonymes Schreiben sorgt für Ärger Streit um Solarpark in der Stadt Gommern: Karith droht zu zerbrechen

Durch Karith geht ein Riss. Hintergrund ist eine geplante PV-Anlage in der Nähe des Ortes. Ein neuerliches anonymes Schreiben mit massiven Anschuldigungen sorgt für weiteren Zündstoff.