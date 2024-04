Innenstadt Radfahren in der Fußgängerzone von Burg bei Magdeburg: Wann die Kreisstadt den Test starten will

Die Burger Stadtverwaltung will die Schartauer Straße für Radfahrer öffnen - zunächst in Form eines Versuches. Danach soll der neu gewählte Stadtrat endgültig entscheiden, ob Radler in der Fußgängerzone erwünscht sind.