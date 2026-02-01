Der Brand eines Einfamilienhauses sorgt für einen größeren Einsatz der Feuerwehren in Gommern. Dichter Rauch ist weithin sichtbar. Rund 40 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.

Rauchwolken über der Zerbster Straße – Feuerwehr mit Drehleiter im Einsatz

Die Einsatzkräfte kämpfen gegen den Brand eines Dachstuhls eines Einfamilienhauses in Dannigkow.

Dannigkow - Kurz vor 18 Uhr schrillten in Dannigkow und den umliegenden Orten die Sirenen. Der Grund: In der Zerbster Straße steht der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Große Rauchschwaden stiegen in den Himmel und wurden vom Wind in Richtung Gommern getragen.