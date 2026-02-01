Dachstuhlbrand in Dannigkow Rauchwolken über der Zerbster Straße – Feuerwehr mit Drehleiter im Einsatz
Der Brand eines Einfamilienhauses sorgt für einen größeren Einsatz der Feuerwehren in Gommern. Dichter Rauch ist weithin sichtbar. Rund 40 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.
Aktualisiert: 01.02.2026, 19:36
Dannigkow - Kurz vor 18 Uhr schrillten in Dannigkow und den umliegenden Orten die Sirenen. Der Grund: In der Zerbster Straße steht der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Große Rauchschwaden stiegen in den Himmel und wurden vom Wind in Richtung Gommern getragen.