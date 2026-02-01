Damit der Havelberger Pferdemarkt auch künftig als größtes Volksfest der Region gefeiert werden kann, sind Preissteigerungen erforderlich. Das sind die Vorschläge.

Mehr Sicherheit auf dem Pferdemarkt in Havelberg kostet mehr Geld

Der Havelberger Pferdemarkt soll sein ganz besonderes Flair behalten, auch wenn höhere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Zur Kompensierung der Kosten gibt es Vorschläge von der Verwaltung.

Havelberg. - 60.000 Euro mehr hat die Hansestadt Havelberg 2025 für mehr Sicherheit auf dem Pferdemarkt ausgegeben. Terrorschutz, erweitertes Sanitätskonzept, zusätzliches Sicherheitspersonal und Bürocontainer machten diese Mehrkosten aus. Um das zu realisieren, blieben geplante Ausgaben zur Verbesserung der Infrastruktur auf dem Marktgelände aus. Für dieses Jahr gilt es, die Mehrkosten zu kompensieren. Die Stadtverwaltung hat Vorschläge erarbeitet.