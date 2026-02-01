Das Team der Elbe-Dorfkinder ländt im März zur nächsten Auflage der Kleider- und Spielzeugbörse in das Ferchländer Elbehaus ein. Das wird geboten.

Ferchland. - Shoppingfreunde aufgepasst, am 7. März öffnet die Kleiderbörse im Ferchländer Elbehaus wieder ihre Pforten. Von 10 bis 12.30 Uhr lädt das Team der Elbe-Dorfkinder dazu ein, vorbeizuschauen und durch das kunterbunte Angebot zu stöbern. Dabei dreht sich alles um die kleinen Lieblinge - von Kinderbekleidung bis hin zu Spielsachen.

Mit eigenem Stand zur Kleiderbörse in Ferchland

Wer auch einen eigenen Stand aufbauen möchte und alte Sachen, die er nicht mehr braucht, anzubieten, kann sich vom 16. Februar bis zum 20 Februar telefonisch von 16 bis 19 Uhr unter der Nummer 0176 76 95 81 53 anmelden, auch eine Nachricht per WhatsApp wird gerne entgegengenommen. Für alle, die zwischendurch hungrig werden, haben die Mitglieder der Elbe-Dorfkinder ein Kuchenbuffet vorbereitet, das die Lust auf Süßes weckt. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und einen tollen Tag“, lädt Jessica Scherber vom Verein herzlich zur Kleiderbörse nach Ferchland ein.