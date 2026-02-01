Das Familienunternehmen Sport-Thieme aus Grasleben hat alle Versand- und Lagerstandorte vor einem Jahr konsolidiert. Jetzt finden alle Lager- und Logistikabläufe in Haldensleben statt. Wie die Arbeit dort abläuft und was die Verkaufsschlager sind.

Von 15 Standorten zu einem: Was im Sport-Thieme-Logistikzentrum in Haldensleben vorgeht

René Bomeier (l.) und Steven Schulze gehen durch die Hochregale einer der vielen Lagerhallen des Logistikzentrums von Sport-Thieme.

Haldensleben - Auf 26.500 Quadratmetern Lagerfläche befindet sich alles, was ein Sportverein, eine Reha- oder Therapieeinrichtung, ein Fitnessstudio oder auch eine Schule für den Sportunterricht benötigt. Von kleinsten Teilen wie einer Pomeranze für den Billardqueue über Soft- und Handbälle bis hin zu Sprungkästen oder auch einer Rollstuhlschaukel sind mehr als 12.000 Produkte im Sortiment und im Haldensleber Logistikzentrum des Familienunternehmens Sport-Thieme zu finden.