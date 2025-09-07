Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt Mit Tränen der Freude: Mike Steffens gewinnt die Wahl
Mike Steffens wird Wolmirstedts nächster Bürgermeister. Er setzte sich im ersten Wahlgang gegen seine Mitbewerber Mathias Knispel (AfD) und Steffen Steinhagen (SPD) durch.
Aktualisiert: 07.09.2025, 21:59
Wolmirstedt. - Die Spannung in Farslebens kleiner Kneipe war greifbar. Als das letzte Wahllokal ausgezählt war, stand fest: Die Wahl hat Mike Steffens gewonnen. Sofort schloss er seine Tochter Tina in die Arme, beide konnten ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Die 16-Jährige hatte ihren Vater im Wahlkampf unterstützt, unzählige Videos für die sozialen Medien mit ihm gedreht. Mike Steffens wird ab 6. Dezember das Amt von Bürgermeisterin Marlies Cassuhn übernehmen.