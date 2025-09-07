Mike Steffens wird Wolmirstedts nächster Bürgermeister. Er setzte sich im ersten Wahlgang gegen seine Mitbewerber Mathias Knispel (AfD) und Steffen Steinhagen (SPD) durch.

Mike Steffens (v.l.) feiert seinen Wahlsieg unter anderem mit Steffen Rustenbach und Jörg Bonewitz.

Wolmirstedt. - Die Spannung in Farslebens kleiner Kneipe war greifbar. Als das letzte Wahllokal ausgezählt war, stand fest: Die Wahl hat Mike Steffens gewonnen. Sofort schloss er seine Tochter Tina in die Arme, beide konnten ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Die 16-Jährige hatte ihren Vater im Wahlkampf unterstützt, unzählige Videos für die sozialen Medien mit ihm gedreht. Mike Steffens wird ab 6. Dezember das Amt von Bürgermeisterin Marlies Cassuhn übernehmen.