Möckern - Der Regenguss am Sonnabend über Möckern schien kein gutes Omen für den Weinabend zu sein. „Wird wer kommen?“, fragten sich die Mitglieder des Fördervereins Historischer Park Möckern. Doch die Sorge war völlig unbegründet, wie sich dann zeigte. Rund 150 Möckeraner nahmen an dem geselligen Abend und Treiben im Möckeraner Park rund um das Teehaus teil, wie Nora Gräfin vom Hagen, die Vorsitzende des Vereins, angibt.

Am Abend hielt man an Altbewährtem fest, gepaart mit ein wenig Abwechslung: So spielte die Band „Fertch“ wieder auf und sorgte mit Live-Musik für ein besonderes Flair. Dazu gab es – wie der Name des Abends es erahnen lässt – Wein. „Dieses Mal haben wir aber viele neue Flaschenweine angeboten, die Vielfalt war größer – und das wurde gut angenommen“, bilanziert die Vereinschefin. Der Abend wurde durch eine Parkführung abgerundet – seit der Renaturierung der Wasserwege und Teiche war es erst die zweite, die Vereinsmitglied Kai Stiehle anbot.

Weinabend in Möckern: Rund ums Teehauss saßen zahlreiche Möckeraner und verkosteten Weine. Foto: Nora Gräfin vom Hagen

„Ein schönes Angebot, was gut angenommen wurde, was aber auch außerhalb solcher Veranstaltungen bei uns gebucht werden kann“, wirbt Nora Gräfin vom Hagen. Bei Klassentreffen oder runden Geburtstagen ein gern genommenes Angebot, das sich aber trotzdem noch weiter rumsprechen darf. Kontakt einfach über die Internetseite des Vereins.