Volksstimme-Reporter strandet mit dem RE1 Herausforderung Regionalexpress 1: Wenn die Zugfahrt von Burg nach Magdeburg zu früh endet
Die Fahrten mit dem Zug zwischen Burg und Magdeburg sind aktuell eine große Herausforderung. Pendler stehen großen Problemen – und an einem Bahnhof, der viel zu früh Endstation ist.
Aktualisiert: 27.11.2025, 07:01
Burg/Magdeburg - Der Stellwerksbrand in Gerwisch liegt Monate zurück und wirbelt doch noch den Fahrplan durcheinander. Pendler erleben täglich eine neue Herausforderung. So wie Volksstimme-Reporter Marco Papritz. Ein Erlebnisbericht.