  4. Bahnverkehr Burg–Magdeburg: Re1 endet plötzlich zu früh

Volksstimme-Reporter strandet mit dem RE1 Herausforderung Regionalexpress 1: Wenn die Zugfahrt von Burg nach Magdeburg zu früh endet

Die Fahrten mit dem Zug zwischen Burg und Magdeburg sind aktuell eine große Herausforderung. Pendler stehen großen Problemen – und an einem Bahnhof, der viel zu früh Endstation ist.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 27.11.2025, 07:01
Gestrandet am Bahnhof Neustadt: Volksstimme-Redakteur Marco Papritz ist einer der vielen Berufspendler, die täglich vor Herausforderungen gestellt werden. Zum Beispiel durch den Regionalexpress 1.
Gestrandet am Bahnhof Neustadt: Volksstimme-Redakteur Marco Papritz ist einer der vielen Berufspendler, die täglich vor Herausforderungen gestellt werden. Zum Beispiel durch den Regionalexpress 1. Foto: Marco Papritz

Burg/Magdeburg - Der Stellwerksbrand in Gerwisch liegt Monate zurück und wirbelt doch noch den Fahrplan durcheinander. Pendler erleben täglich eine neue Herausforderung. So wie Volksstimme-Reporter Marco Papritz. Ein Erlebnisbericht.