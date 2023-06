Rehkitzrettung mit Drohne in Woltersdorf

Woltersdorf - vs

Grund dafür ist, dass in dieser Zeit auch die Brut- und Setzzeit ist. Besonders betroffen sind die frisch gesetzten Rehkitze, die in den ersten Wochen, bei drohender Gefahr, nicht weglaufen.

Die Rehkitze drücken sich in das Gras, um von Fressfeinden nicht gefunden zu werden. Sie haben in den ersten Wochen auch keine Witterung, sind somit geruchlos. Zum Schutz des Kitzes hält sich zudem das Muttertier (die Ricke) in guter Entfernung zu ihrem Kitz auf.

Bevor die Wiesen abgemäht werden, treffen die Landwirte Maßnahmen, um die Ricken mit ihren Kitzen aus den Wiesen fernzuhalten. So werden beispielsweise die Wiesen vor der Mahd mit Hunden abgegangen, um den störenden Hundegeruch zu verbreiten oder Pfosten mit flatternden und Duftstoff versehenen Bändern aufgestellt, um die Ricken mit ihren Kitzen fernzuhalten.

Doch trotz der angestrengten Maßnahmen kommt es jedoch immer mal wieder dazu, dass ein Kitz zu Schaden kommt.

Das Landwirtschaftsunternehmen H. Müller & Söhne aus Woltersdorf ist dieses Jahr noch einen Schritt weitergegangen und hat sich Luftunterstützung von der Firma Drohnenservice-JL geholt. Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt in der Inspektion von hohen Gebäuden, Schornsteinen, Funkmasten und schwer erreichbaren Gegebenheiten. Damit verfügt die Firma auch über Drohnen mit hochauflösenden Wärmebildkameras und genau diese sind äußerst hilfreich bei der Rehkitzrettung.

So war es auch Anfang vergangener Woche. Um vier Uhr morgens trafen sich die Landwirte, Jäger des Reviers und der Drohnenservice an der ersten Wiese. Nach einer kurzen Einweisung zum Vorgehen und Sicherheit bei Drohnenbetrieb ging es in die Luft und die Wiese wurde systematisch abgeflogen. Jede entdeckte Wärmequelle wurde geprüft. Vom Fuchs und Hasen, über Vögel und erwachsenes Rehwild war alles dabei.

Jede entdeckte Wärmequelle geprüft

Bereits auf der zweiten Wiese war es dann so weit und das erste Rehkitz wurde entdeckt und gesichert. Beim Annähern blieb das Kitz ganz ruhig liegen und ohne die Führung des Drohnenpiloten per Funk wäre man fast über das Kitz gestolpert.

„Wir treffen viele Maßnahmen zum Schutz der Tiere, jedoch fährt die Ungewissheit immer mit. Das ist in diesem Jahr anders. Wenn man diese technischen Möglichkeiten mal live gesehen hat, beruhigt das schon sehr“, sagt Andreas Müller vom Landwirtschaftsunternehmen H. Müller & Söhne. Und er fügt hinzu: „Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es leider nie, wir haben jedoch durch diesen weiteren Schritt mit den Wärmebilddrohnen die Gefahr sehr deutlich senken können.“

Auf den abgeflogenen Flächen sind zwei Rehkitze gesichert worden und während der Mahd ist keines zu Schaden gekommen.