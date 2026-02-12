Eigene Ideen umsetzen Reisen, Spiele und Partys: Was passiert, wenn die Kids selbst bestimmen können
Im Jugendclub der Awo haben Kinder und Jugendliche eine lange Liste mit Aufgaben, Wünschen und Ideen aufgestellt, die sie mit der neuen Leiterin umsetzen wollen. Was sich die jungen Menschen in Burg wünschen.
12.02.2026, 07:04
Burg - Die neue Leiterin des Awo-Jugendclubs in Burg, Alina Nicklas, will Kinder und Jugendliche in die Planungen gemeinsamer Aktivitäten einbeziehen. Eine lange Liste wurde bereits erarbeitet - was sich die jungen Menschen wirklich wünschen.