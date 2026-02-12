weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Eigene Ideen umsetzen: Reisen, Spiele und Partys: Was passiert, wenn die Kids selbst bestimmen können

Eigene Ideen umsetzen Reisen, Spiele und Partys: Was passiert, wenn die Kids selbst bestimmen können

Im Jugendclub der Awo haben Kinder und Jugendliche eine lange Liste mit Aufgaben, Wünschen und Ideen aufgestellt, die sie mit der neuen Leiterin umsetzen wollen. Was sich die jungen Menschen in Burg wünschen.

Von Henning Paul 12.02.2026, 07:04
Im Awo-Jugendclub in Burg sollen noch ein Musik-Raum und ein Medienraum aufgebaut werden. Foto: Henning Paul

Burg - Die neue Leiterin des Awo-Jugendclubs in Burg, Alina Nicklas, will Kinder und Jugendliche in die Planungen gemeinsamer Aktivitäten einbeziehen. Eine lange Liste wurde bereits erarbeitet - was sich die jungen Menschen wirklich wünschen.