Kinder- und Jugendrepublik geplant Neue Angebote für Jugendliche zwischen Burg und Genthin: Awo-Kreisjugendwerk frisch gegründet

Mit viel Applaus ist das Awo-Kreisjugendwerk im Jerichower Land gegründet worden. Jugendliche aus Burg, Genthin und der Region bekommen damit eine neue Plattform für eigene Ideen, politische Mitbestimmung und gemeinsame Aktionen.

Von Louis Hantelmann 01.02.2026, 07:06
Unter großem Jubel ist das Awo-Kreisjugendwerk in Burg gegründet worden.
Unter großem Jubel ist das Awo-Kreisjugendwerk in Burg gegründet worden. Foto: Louis Hantelmann

Burg. - Eine Plattform für Jugendliche, die hier ihre eigenen Ideen einbringen und umsetzen, Projekte und Aktionen durchführen und sich über individuelle und Jugendthemen austauschen können – all das und mehr soll das neue Awo-Kreisjugendwerk den jungen Menschen im Jerichower Land künftig bieten.