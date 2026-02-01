Kinder- und Jugendrepublik geplant Neue Angebote für Jugendliche zwischen Burg und Genthin: Awo-Kreisjugendwerk frisch gegründet
Mit viel Applaus ist das Awo-Kreisjugendwerk im Jerichower Land gegründet worden. Jugendliche aus Burg, Genthin und der Region bekommen damit eine neue Plattform für eigene Ideen, politische Mitbestimmung und gemeinsame Aktionen.
Burg. - Eine Plattform für Jugendliche, die hier ihre eigenen Ideen einbringen und umsetzen, Projekte und Aktionen durchführen und sich über individuelle und Jugendthemen austauschen können – all das und mehr soll das neue Awo-Kreisjugendwerk den jungen Menschen im Jerichower Land künftig bieten.