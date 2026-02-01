Mit viel Applaus ist das Awo-Kreisjugendwerk im Jerichower Land gegründet worden. Jugendliche aus Burg, Genthin und der Region bekommen damit eine neue Plattform für eigene Ideen, politische Mitbestimmung und gemeinsame Aktionen.

Neue Angebote für Jugendliche zwischen Burg und Genthin: Awo-Kreisjugendwerk frisch gegründet

Unter großem Jubel ist das Awo-Kreisjugendwerk in Burg gegründet worden.

Burg. - Eine Plattform für Jugendliche, die hier ihre eigenen Ideen einbringen und umsetzen, Projekte und Aktionen durchführen und sich über individuelle und Jugendthemen austauschen können – all das und mehr soll das neue Awo-Kreisjugendwerk den jungen Menschen im Jerichower Land künftig bieten.