Junge Musiker im Rampenlicht Jugend musiziert: Großer Wettbewerb kommt nach Magdeburg
Ist es das Ende der unendlichen Geschichte? Nach mehrfachem Verschieben soll der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ nun 2031 nach Magdeburg kommen. Zweifel bleiben.
22.01.2026, 15:40
Magdeburg. - Die Freude ist groß, aber die Skepsis bleibt: Die Stadt Magdeburg will sich um die Ausrichtung des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ 2031 bewerben. Der Stadtrat hat der Bewerbung einstimmig zugestimmt - auch wenn Kosten von gut 250.000 Euro auf die Stadt zukommen.