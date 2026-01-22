Ist es das Ende der unendlichen Geschichte? Nach mehrfachem Verschieben soll der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ nun 2031 nach Magdeburg kommen. Zweifel bleiben.

Die Geige ist ein vielseitiges Streichinstrument. Sie wird sicher auch von jungen Musikern beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ zum Einsatz kommen.

Magdeburg. - Die Freude ist groß, aber die Skepsis bleibt: Die Stadt Magdeburg will sich um die Ausrichtung des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ 2031 bewerben. Der Stadtrat hat der Bewerbung einstimmig zugestimmt - auch wenn Kosten von gut 250.000 Euro auf die Stadt zukommen.