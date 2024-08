Die Gastronomie-Gerüchteküche in Burg brodelt: Ein Schild am Eingang des Restaurants Peja spricht von einer vorübergehenden Schließung. Doch die Realität im Steakhaus sieht anders aus.

„Vorübergehend geschlossen“ steht an der Eingangstür - aber es bedeutet wohl das endgültige Aus für das Burger Steakhaus Peja en Castillo.

Burg. - Alles, was derzeit noch am Markt in Burg brodelt, ist die Gerüchteküche. Sonst war das Steak-Restaurant „Peja“ dafür verantwortlich, dass Fleischdüfte durch die Luft nahe der Schartauer Straße ziehen. Doch nun hat das Restaurant geschlossen. Und dafür gibt es einige Gründe.