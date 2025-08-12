rettung in letzter not Warum die Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland jetzt ausgerechnet ihr Zuhause in Wahlitz hat
In Wahlitz hat die Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland einen festen Trainingsplatz gefunden. Auf rund 1.900 Quadratmetern werden 15 Hunde für ihren Einsatz als Flächensuchhunde ausgebildet.
12.08.2025, 08:30
Wahlitz. - Nach einer langen Suche und viel Improvisation haben die Mitglieder der Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland endlich ein festes Zuhause gefunden. Seit März 2025 trainieren die ehrenamtlichen Hundeführer mit ihren Hunden auf einem rund 1.860 Quadratmeter großen, eingezäunten Trainingsgelände in Wahlitz. Doch warum gab es in Magdeburg keine Möglichkeit dazu?