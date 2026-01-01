weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Alarm an Silvester: Rettungskräfte in Silvesternacht im Einsatz: Balkonbrand in Burg, Kellerbrand in Genthin

Jetzt live:
Traktoren, Lichter, Emotionen: „LIVEZEIT mit Chris“ bei der Lichterfahrt in Magdeburg
Traktoren, Lichter, Emotionen: „LIVEZEIT mit Chris“ bei der Lichterfahrt in Magdeburg

Alarm an Silvester Rettungskräfte in Silvesternacht im Einsatz: Balkonbrand in Burg, Kellerbrand in Genthin

Viel Feuerwerk wurde eindrucksvoll in der Silvesternacht 2025/26 gezündet – mit Folgen? Mussten die Rettungskräfte ausrücken? Die Antwortet lautet „Ja“. Wo die Wehren und Polizei im Jerichower Land imEinsatz waren und wie die Lage der Nacht einzuschätzen ist.

Von Arlette Krickau 01.01.2026, 15:49
Die Feuerwehr Genthin ist in der Silvesternacht mehrfach im Einsatz. Hier zu sehen die Einsatzstelle beim Kellerbrand in der Karower Straße.
Die Feuerwehr Genthin ist in der Silvesternacht mehrfach im Einsatz. Hier zu sehen die Einsatzstelle beim Kellerbrand in der Karower Straße. Foto: Michael Voth/FFW Genthin

Burg - Schon der Silvestermorgen begann mit einer Sachbeschädigung am Burger Bahnhof, wie die Polizei mitteilt. Zwischen 7.45 und 10.15 Uhr schlugen Unbekannte dort ein Fenster ein.