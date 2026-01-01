Alarm an Silvester Rettungskräfte in Silvesternacht im Einsatz: Balkonbrand in Burg, Kellerbrand in Genthin

Viel Feuerwerk wurde eindrucksvoll in der Silvesternacht 2025/26 gezündet – mit Folgen? Mussten die Rettungskräfte ausrücken? Die Antwortet lautet „Ja“. Wo die Wehren und Polizei im Jerichower Land imEinsatz waren und wie die Lage der Nacht einzuschätzen ist.