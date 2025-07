Luis Morche und Gretha Louise Winkler sind Rettungsschwimmer am Plattensee. Sie haben den See und die Badegäste fest im Blick und warnen davor, bei heißen Temperaturen einfach so ins Wasser zu springen. Sich langsam runterzukühlen, ist für den Kreislauf schonender.

Foto: Thomas Schäfer