Mit der neuen Rettungswache in Heyrothsberge soll die medizinische Hilfe im Notfall schneller zur Stelle sein. Doch das braucht auch die Mithilfe der Bevölkerung.

Zum Start der Rettungswache in Heyrothsberge, erklärt der neue Leiter Andreas Krebs dem Ortsbürgermeister Ronald Sattler, Landrat Steffen Burchardt und Gemeindebürgermeister Kay Gericke den neuen Rettungswagen.

Heyrothsberge. - Die ungeliebte Bahnschranke der B1 in Biederitz gilt unter Verkehrsteilnehmern als waschechtes Ärgernis. Doch während deren verdienter Feierabend nur hinausgezögert wird, entscheidet beim Rettungsdienst jede Sekunde über Leben oder Tod. Mit der nun eröffneten Rettungswache in Heyrothsberge soll damit künftig schneller Hilfe zur Stelle sein.