  4. Jahreswechsel: Taxis sind an Silvester 2025 in Salzwedel knapp

Die Polizei Salzwedel kündigt für die Silvesternacht verstärkte Kontrollen auf Alkoholkosum an. Die Heimfahrt mit dem Taxi kann jedoch schwierig werden.

Von Beate Achilles 30.12.2025, 08:00
Salzwedel. - Die Silvesternacht wirft ihre Schatten voraus. Viele Salzwedeler werden sie fröhlich feiernd auf einer Party verbringen. Häufig bleibt es dann nicht bei einem Schlückchen Sekt um Mitternacht. In puncto Alkoholkonsum stellt sich deshalb die Frage nach dem Heimweg ohne unliebsame Begegnungen mit der Polizei.