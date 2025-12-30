Problem an Ganztagsgrundschule Sachsen-Anhalts Bildungsminister greift in Stendal ein
Die Ganztagsgrundschule in Stendal möchte ihr Betreuungsangebot einschränken. Die Stadt wollte zunächst rechtliche Schritte prüfen. Nun hat CDU-Bildungsminister Jan Riedel eingegriffen.
30.12.2025, 08:13
Stendal. - Die Ganztagsgrundschule an der Goethestraße in Stendal möchte ihr Betreuungsangebot zum Schuljahr 2026/27 einschränken. Diesem Schritt hat das Bildungsministerium zunächst zugestimmt. Die Stadt wollte dagegen rechtlich vorgehen. Jetzt hat Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) eingegriffen.