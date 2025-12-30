weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Problem an Ganztagsgrundschule: Sachsen-Anhalts Bildungsminister greift in Stendal ein

Die Ganztagsgrundschule in Stendal möchte ihr Betreuungsangebot einschränken. Die Stadt wollte zunächst rechtliche Schritte prüfen. Nun hat CDU-Bildungsminister Jan Riedel eingegriffen.

Von Mike Kahnert 30.12.2025, 08:13
Der Ganztagsgrundschule an der Goethestraße in Stendal fehlen Lehrer und Pädagogen, um ihr Betreuungsangebot aufrechtzuerhalten. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Die Ganztagsgrundschule an der Goethestraße in Stendal möchte ihr Betreuungsangebot zum Schuljahr 2026/27 einschränken. Diesem Schritt hat das Bildungsministerium zunächst zugestimmt. Die Stadt wollte dagegen rechtlich vorgehen. Jetzt hat Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) eingegriffen.