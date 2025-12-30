Lodernde Flammen, heißer Glühwein und Musik: Am 5. Januar lädt der Meitzendorfer Tischtennisverein zum großen Weihnachtsbaumverbrennen an der Alten Feuerwehr. Wie Gäste ganz einfach helfen können.

Was es mit einer Meitzendorfer Tradition am Dreikönigstag auf sich hat

Das Weihnachtsbaumverbrennen ist in Meitzendorf schon fast zur Tradition geworden. Seit rund 20 Jahren lädt der örtliche Tischtennisverein dazu ein. Das Foto stammt aus dem Jahr 2010.

Meitzendorf - Lodernde Flammen und wärmender Glühwein: Für viele Meitzendorfer und seine Gäste gehört das Weihnachtsbaumverbrennen schon zur Tradition des Ortes. Und wieder lädt der Tischtennisverein zu diesem Brauchtum ein.