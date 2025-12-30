Feuer und Glühwein in der Börde: Was es mit einer Meitzendorfer Tradition am Dreikönigstag auf sich hat
Lodernde Flammen, heißer Glühwein und Musik: Am 5. Januar lädt der Meitzendorfer Tischtennisverein zum großen Weihnachtsbaumverbrennen an der Alten Feuerwehr. Wie Gäste ganz einfach helfen können.
30.12.2025, 08:15
Meitzendorf - Lodernde Flammen und wärmender Glühwein: Für viele Meitzendorfer und seine Gäste gehört das Weihnachtsbaumverbrennen schon zur Tradition des Ortes. Und wieder lädt der Tischtennisverein zu diesem Brauchtum ein.