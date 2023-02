Die Supermärkte von Rewe in Burg bei Magdeburg bieten den Payback-Service an. Die Laufzeit vom Bonussystem ist begrenzt.

Rewe in Burg bei Magdeburg: Wirrwarr ums Sammeln von Punkten von Payback

In den Märkten von Rewe wie in Burg bei Magdeburg ist es möglich, mit dem Einkauf Payback-Punkte zu sammeln.

Burg - Nicht wenige Kunden verbinden den Besuch in Rewe-Märkten wie in Burg bei Magdeburg nicht nur mit dem Einkauf der Waren des täglichen Bedarfs, sondern auch mit Sammeln von Punkten. Die Handelskette ist einer der Partner des Bonussystems Payback, das auch in den Märkten im Jerichower Land angeboten wird. Auf die Frage, wie lange noch, gibt es eine Antwort.