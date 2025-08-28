Unhaltbare Zustände in der Innenstadt Roland-Kantine zieht die Reißleine: So schlimm sind Prügeleien, Randale und Vandalismus in Burg wirklich
Seit einem Jahr ist die Roland-Kantine in der Schartauer Straße in Burg zu finden. Seit dem Umzug bekommt der beliebte Imbiss die Zustände in der Innenstadt hautnah mit. Nun zieht der Chef die Reißleine.
Aktualisiert: 29.08.2025, 11:23
Burg - Es sind Schilderungen, die nicht nur nachdenklich stimmen, sondern auch wütend machen. In der Schartauer Straße in Burg sorgen Prügel, Beleidigungen und Exkremente für große Probleme. Der Roland-Kantine ist das jetzt zuviel.