Die Stadt Magdeburg hat das Schloss gekauft – doch statt Sanierung stehen Neubauten im Raum. Die Verwaltung äußert sich zu Plänen.

Wer das historische Gebäude noch retten kann

Blick auf das denkmalgeschützte Schloss in Magdeburg-Randau, das sich jetzt im Eigentum der Stadt Magdeburg befindet.

Magdeburg. - 2024 ging das Schloss Randau im Rahmen einer Zwangsversteigerung in städtischen Besitz über. Seitdem ist wenig passiert – das Gebäude wirkt weiterhin verlassen und marode. Nun hat die Stadtverwaltung erklärt, wie es mit dem historischen Anwesen weitergehen soll.