Sirenen heulen am Dienstagabend Die Feuerwehr Havelberg eilt zum Einsatz im Polizeirevier
Die Feuerwehr Havelberg rückt in Richtung Dom aus. Die Brandmeldeanlage im Gebäude der Polizei hat ausgelöst.
04.11.2025, 20:38
Havelberg. - Sirenenalarm am frühen Dienstagabend in Havelberg. Die Brandmeldeanlage in der Außenstelle des Polizeireviers Stendal kündet um 17.15 Uhr von Feuer im Gebäude. Die Kameraden wissen beim Lesen der Meldung auf dem Pieper, dass es eine Übung ist. Professionalität ist trotzdem gefragt.