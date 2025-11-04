weather wolkig
  4. Sirenen heulen am Dienstagabend: Die Feuerwehr Havelberg eilt zum Einsatz im Polizeirevier

Die Feuerwehr Havelberg rückt in Richtung Dom aus. Die Brandmeldeanlage im Gebäude der Polizei hat ausgelöst.

Von Andrea Schröder 04.11.2025, 20:38
Die Feuerwehr Havelberg rückt am frühen Dienstagabend zu einem Einsatz im Polizeigebäude am Dom aus. Die Brandmeldeanlage hat ausgelöst, eine Person wird im Gebäude vermisst. Zum Glück handelt es sich nur um eine Übung, bei der auch die Drehleiter zum Einsatz kommt.
Foto: Andrea Schröder

Havelberg. - Sirenenalarm am frühen Dienstagabend in Havelberg. Die Brandmeldeanlage in der Außenstelle des Polizeireviers Stendal kündet um 17.15 Uhr von Feuer im Gebäude. Die Kameraden wissen beim Lesen der Meldung auf dem Pieper, dass es eine Übung ist. Professionalität ist trotzdem gefragt.