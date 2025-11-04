Jan Meine hat die Geschäfte als ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde Dähre übernommen. Als Stellvertreterin steht im Anika Vierke zur Seite.

Frank Schulz (links) vereidigte als ältestes Gemeinderatsmitglied den neuen Bürgermeister Jan Meine. Er übernimmt die Geschäfte von Anika Vierke, die künftig wieder als stellvertrende Bürgermeisterin fungiert.

bonese. - Jan Meine ist seit Montag, 3. November, offiziell neuer Bürgermeister der Gemeinde Dähre. Der Gemeinderat bestätigte zunächst Meines Wahl. Anschließend vereidigte das älteste Ratsmitglied Frank Schulz den neuen Bürgermeister, der nun die Amtsgeschäfte der Gemeinde übernimmt.