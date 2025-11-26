So entsteht der Marktbaum Barby: Himalaya-Exot wird Weihnachtsbaum
In einer spektakulären und mehrere Stunden dauernden Aktion wird ein 15 Meter großer Nadelbaum in der Barbyer Spittelbreite gefällt, zum Marktplatz transportiert und aufgestellt.
26.11.2025, 06:00
Barby. - „Der Aufbau eines Fertigteilhauses geht leichter“, raunt ein Zuschauer seiner Nebenfrau zu. Grund sind die Fällung, der Transport und das Aufstellen des aktuellen Barbyer Markt-Weihnachtsbaumes. Nach über fünf Stunden steht er endlich da, wo er soll.