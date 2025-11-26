In einer spektakulären und mehrere Stunden dauernden Aktion wird ein 15 Meter großer Nadelbaum in der Barbyer Spittelbreite gefällt, zum Marktplatz transportiert und aufgestellt.

„Schreib mal, die Faschingskanuten ziehen an einem Strang“, diktiert Andy Trübe (l.) dem Volksstimme-Fotografen in den Block. Die Karnevalsfrohnaturen Michael Schönwiese, Guido Fritsche und Michael Wolfram halfen beim Fällen des aktuellen Barbyer Markt-Weihnachtsbaumes im Wohngebiet Spittelbreite.

Barby. - „Der Aufbau eines Fertigteilhauses geht leichter“, raunt ein Zuschauer seiner Nebenfrau zu. Grund sind die Fällung, der Transport und das Aufstellen des aktuellen Barbyer Markt-Weihnachtsbaumes. Nach über fünf Stunden steht er endlich da, wo er soll.