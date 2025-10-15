weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Absage für Fördergelder: Sanierungsstau in Burger Sekundarschule: Zu kleine Räume und katastrophale Toiletten

Absage für Fördergelder Sanierungsstau in Burger Sekundarschule: Zu kleine Räume und katastrophale Toiletten

Kein Fahrstuhl, zu kleine Räume, zu wenig Toiletten: In der Burger Schule gibt es dringenden Sanierungsbedarf. Doch ein Förderantrag wurde abgelehnt. Warum berichtet die Schulleitung und zeigt sich enttäuscht.

Von Henning Paul 15.10.2025, 06:30
Thomas Meyer und Dörthe Köppe zeigen sich enttäuscht. Die Sanierung sei dringend notwendig.
Thomas Meyer und Dörthe Köppe zeigen sich enttäuscht. Die Sanierung sei dringend notwendig. Foto:Henning Paul

Burg - In der „Diesterweg“-Sekundarschule in Burg besteht dringender Sanierungsbedarf bei Bädern, Toiletten, Klassenräumen und der Mensa. Ein Förderantrag der Schule und des Landkreises wurde von der Investitionsbank Sachsen-Anhalts jedoch abgelehnt. Im Gespräch mit der Volksstimme schildert die Schulleitung die Lage in der Einrichtung und zeigt sich enttäuscht über die Absage.