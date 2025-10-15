Kein Fahrstuhl, zu kleine Räume, zu wenig Toiletten: In der Burger Schule gibt es dringenden Sanierungsbedarf. Doch ein Förderantrag wurde abgelehnt. Warum berichtet die Schulleitung und zeigt sich enttäuscht.

Sanierungsstau in Burger Sekundarschule: Zu kleine Räume und katastrophale Toiletten

Thomas Meyer und Dörthe Köppe zeigen sich enttäuscht. Die Sanierung sei dringend notwendig.

Burg - In der „Diesterweg“-Sekundarschule in Burg besteht dringender Sanierungsbedarf bei Bädern, Toiletten, Klassenräumen und der Mensa. Ein Förderantrag der Schule und des Landkreises wurde von der Investitionsbank Sachsen-Anhalts jedoch abgelehnt. Im Gespräch mit der Volksstimme schildert die Schulleitung die Lage in der Einrichtung und zeigt sich enttäuscht über die Absage.