Absage für Fördergelder Sanierungsstau in Burger Sekundarschule: Zu kleine Räume und katastrophale Toiletten
Kein Fahrstuhl, zu kleine Räume, zu wenig Toiletten: In der Burger Schule gibt es dringenden Sanierungsbedarf. Doch ein Förderantrag wurde abgelehnt. Warum berichtet die Schulleitung und zeigt sich enttäuscht.
15.10.2025, 06:30
Burg - In der „Diesterweg“-Sekundarschule in Burg besteht dringender Sanierungsbedarf bei Bädern, Toiletten, Klassenräumen und der Mensa. Ein Förderantrag der Schule und des Landkreises wurde von der Investitionsbank Sachsen-Anhalts jedoch abgelehnt. Im Gespräch mit der Volksstimme schildert die Schulleitung die Lage in der Einrichtung und zeigt sich enttäuscht über die Absage.