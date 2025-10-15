Doppelpack: Getec-Arena sanieren, neue Halle bauen Überraschende Kehrtwende: 10.000-Zuschauer-Arena für Magdeburg im Blick
Während der jüngste Jubel der SCM-Fans in der Getec-Arena noch nicht verklungen ist, plant die Stadt Magdeburg bereits den nächsten großen Wurf. Sie setzt auf zwei Arenen für die Landeshauptstadt.
15.10.2025, 10:04
Magdeburg. - Wenn die Handballer des SC Magdeburg zum Heimspiel auflaufen, verwandelt sich die Getec-Arena regelmäßig in einen Hexenkessel. Wie gerade erst beim 39:30-Erfolg über den Bergischen HC. Doch die Halle muss dringend saniert werden. Die Stadtverwaltung verfolgt indes noch andere Pläne.