Historische Traktoren stehen beim Schaupflügen in Schartau bei Burg im Mittelpunkt. Am 26. April 2024 werden Hunderte Besucher erwartet. Alles zum Programm, Veranstaltungsort und Eintritt.

Schartau. - Was einst als Idee beim gemütlichen Zusammensitzen entstand, ist mittlerweile Tradition. Und einer der Jahreshöhepunkte im Terminkalender von Schartau. Nahe des beschaulichen Dorfes bei Burg lassen die Schlepperfreunde beim Schaupflügen alte Traktoren über einen Acker rollen. Das Schaupflügen, das zum 13. Mal auf die Beine gestellt wird, richtet sich an die ganze Familie.

Schaupflügen in Schartau bei Burg: Diese Traktoren werden erwartet.

Lands Bulldog, Fendt, Deutz. Im Mittelpunkt des Treibens am Sonnabend, 26. April 2025, stehen Traktoren, die teilweise Museumscharakter haben. Beim Schaupflügen wolle man deren Besitzern die Möglichkeit geben, „ihre Schätze einmal in Aktion zu zeigen“, so Waldemar Schulze von den Schlepperfreunden. Nicht selten werden von den Landwirten unzählige Stunden in die Reparatur und Pflege der Traktoren investiert, die schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Allerdings werden auch moderne Gefährte im Einsatz sein.

Stephan Neubauer von den Schlepperfreunden Schartau wird beim Schaupflügen am 26. April 2025 mit diesem modernen Traktor vorfahren. Foto: Marco Papritz

Über 30 Anmeldungen lagen dem Verein bereits kurz nach dem Start der Ausschreibung vor. Dass für das Schaupflügen auch eine weite und lange Anreise – Traktoren unterliegen einem gedrosselten Tempo – etwa aus dem Salzlandkreis und der Altmark in Kauf genommen wird, steht stellvertretend dafür, wie gut die Veranstaltung angenommen wird. Übrigens auch vom Publikum. Mehrere Hundert Besucher waren es im vergangenen Jahr. „Ihnen möchten wir Landwirtschaft hautnah präsentieren“, heißt es vom Verein.

Schaupflügen in Schartau bei Burg: So erfolgt die Anfahrt zum Veranstaltungsgelände.

Etwa 13 Hektar stehen am Sonnabend auf einem Acker östlich vom Alten Rogätzer Weg zur Verfügung. Der sogenannten Moorslake. Die Fläche, die zwischen Schartau und der Elbfähre liegt, wird dem Verein von einem ortsansässigen Landwirt zur Verfügung gestellt. Hier wird jedem Teilnehmer ein Abschnitt zugewiesen, der mit dem technischen Gerät buchstäblich beackert werden kann. Empfehlung für Besucher: festes Schuhwerk.

Schaupflügen in Schartau bei Burg: Das müssen Besucher zum Eintrittspreis wissen.

Der Startschuss fällt am Sonnabend um 10 Uhr. Beim Schaupflügen wird auf ein Eintrittsgeld verzichtet. Zum einen wolle man jedem die Möglichkeit geben, dabei zu sein, wie es von Waldemar Schulze und seinen Mitstreitern heißt. Möglich sei dies nur „durch die vielen Unterstützer und Sponsoren, die uns zur Seite stehen“.

Impressionen vom Schaupflügen der Schlepperfreunde Schartau, das 2024 auf einem Feld bei Niegripp auf die Beine gestellt wurde. Foto: Marco Papritz

Zum anderen wolle man den Organisationsaufwand so gering wie möglich halten. Für ein Eintrittsgeld müsste das Areal abgesperrt werden. „Wir machen das nicht, um ein dickes Plus in der Kasse zu haben. Wir möchten mit dem Schaupflügen die Region bereichern und den Menschen etwas bieten.“

Schaupflügen in Schartau bei Burg: Was wird beim Programm geboten?

Neben der Traktorenparade wird es auch einen kleinen Markt mit Ständen geben. Unter anderem werden regionale Händler erwartet. Außerdem werden Getränke und diverse Speisen von deftig bis süß angeboten.

Schaupflügen in Schartau bei Burg: Verein bereitet Attraktion für Kinder vor.

Ausgelassen toben und spielen inmitten einer Strohlandschaft - seit Jahren gehört dies in Schartau mit dazu. Aufwendig gestalten die Schlepperfreunde eine Spielfläche, die von Kindern abseits vom Schaupflügen genutzt werden kann. Dazu werden im Vorfeld Nachtschichten eingelegt. „Wir möchten ja nicht, dass jemand den Spaß verdirbt und sich an der Strohlandschaft vergreift“, so Waldemar Schulze über die Wachen, die gehalten werden.