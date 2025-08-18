Am Sonntag fand in Schermen die Deutsche Dorfrockmeisterschaft statt. Viele Einwohner kamen dem Ruf von Musiker und Veranstalter REMO nach. Was auf dem Dorfplatz los war.

Das große Zählen bei der Deutschen Dorfrockmeisterschaft auf dem Dorfplatz in Schermen

Schermen. - Kann eine Deutsche Meisterschaft schon bald in Schermen gefeiert werden? Diese Frage stand am Sonntagnachmittag im Raum, als die Deutsche Dorfrockmeisterschaft auf dem Dorfplatz zu Gast war. Ziel war es, so viele Menschen wie möglich um 16 Uhr zu versammeln. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von Raymund Philipp Hopf, besser bekannt unter seinem Künstlernamen REMO. Bekannt wurde Hopf durch sein künstlerisches Schaffen als Musiker und durch seine Auftritte in RealityTV-Formaten wie „Yes! we camp“ (Kabel1), „Hot oder Schrott – Die Allestester“ (VOX) oder „Zwei Familien, zwei Welten“ (RTL2). Dem Gewinnerort der Deutschen Dorfrockmeisterschaft winken 5.000 Euro.