Das antifaschistische Bündnis „Jedes Jahr im Sommer“ will am Sonnabend in Roxförde protestieren - nicht zum ersten Mal. Findet dieses Mal tatsächlich das AfD-Sommerfest statt?

Bei der letzten Demonstration im Juli 2025 in Roxförde protestierten die Antifaschisten am Ende nur gegen einen kleinen Info-Stand von AfD-Kreischef Sebastian Koch.

Altmarkkreis/Roxförde/VS/HE - Das antifaschistische Bündnis „Jedes Jahr im Sommer“ teilt mit, dass es für Sonnabend, 23. August, 12 Uhr eine Demonstration angemeldet hat. Treff ist an der Roxförder Kirche. Die Antifaschisten mobilisieren damit, wie sie in einer Pressemitteilung ankündigen, wie schon in den Vorjahren gegen das Sommerfest der AfD. Und sie stellen im gleichen Zuge eine Forderung an den Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, Steve Kanitz.