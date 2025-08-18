Nach über zwei Jahrzehnten überarbeitet Havelberg die Hafenordnung. Damit soll mehr Geld in die Stadtkasse kommen.

Wer einen Liegeplatz für Boote am Stadtgraben in Havelberg hat, soll künftig mehr dafür bezahlen.

Havelberg. - Ganz schön in die Jahre gekommen ist die Hafenordnung der Hansestadt Havelberg. Immerhin stammt sie aus dem Jahr 2003. Seitdem muss für Liegeplätze von Wasserfahrzeugen und Steganlagen im Bereich Stadtgraben und Winterhafen ein Entgelt an die Stadt entrichtet werden. Die Höhe soll sich ändern.