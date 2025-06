Beim Blick in die Teichstraße in Möser, sollte man davon ausgehen, dass jeder Autofahrer versteht, dass er in diese Richtung nicht fahren darf.

In der Teichstraße in Möser lässt der Schilderwald grüßen. Im Zusammenhang mit der gesperrten Ortsdurchfahrt gibt es einige Veränderungen in der Verkehrsführung im Ort. Die Teichstraße ist dabei in den Fokus gerückt, weil hierüber die Schulbusse die Grund- und Sekundarschule ansteuern.