Nach dem Gewinn der Champions-League haben die Magdeburger Fans ihre Handball-Helden vom SC Magdeburg am Montag auf dem Alten Markt vor dem Rathaus gefeiert.

Mit Bilderstrecke: So feiern die Magdeburger ihre SCM-Helden

Nach SCM-Sieg in der Champions-League

Volle Begeisterung: So empfingen die Magdeburger Fans die Handball-Champions auf dem Alten Markt.

Magdeburg. - Hunderte sind am Montag auf den Alten Markt in Magdeburg gekommen, um die Handballer des SCM zu feiern. Tags zuvor hatten sich die Spitzensportler im Finale der Champions League 2025 in Köln gegen die Füchse aus Berlin recht deutlich durchgesetzt.

Für den frühen Abend war angekündigt, dass sich die Handballmannschaft vom Balkon aus den Menschen präsentiert. Die Magdeburger Volksstimme hat sich unter die Fans gemischt und die Stimmung auf dem Alten Markt in Bildern eingefangen.

Neben dem Auftritt vor den jubelnden Magdeburgern stand am Abend für die Sportler und das gesamte Betreuer- und Trainerteam ein weiterer offizieller Termin an: Oberbürgermeisterin Simone Borris hatte sie – auch in Würdigung der weiteren sportlichen Leistungen der Saison – zum Eintrag ins Goldene Buch der Landeshauptstadt eingeladen.

Unter anderem hatten die SCM-Handballer in der Bundesliga den zweiten Platz erzielt – hinter den jetzt im Wettbewerb auf europäischer Ebene besiegten Berlinern.

Das Rendezvous des SCM mit der Oberbürgermeisterin hatte übrigens im vergangenen Jahr eine Art Vorspiel: Damals waren die Sportler mit einem Empfang im Rathaus und vor den Fans auf dem Alten Markt schon einmal geehrt worden. Anlass war damals der Gewinn des Pokals des Deutschen Handballbunds.