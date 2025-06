In Oschersleben wird ab Freitag, 20. Juni 2025, gefeiert. Geplant sind kulinarische, musikalische und kulturelle Höhepunkte. In puncto Sicherheit kommt es zu sichtbaren Veränderungen.

Oschersleben - Die Plakate und Banner kündigen es bereits in der Region an: Am kommenden Wochenende wird in Oschersleben erneut gefeiert. Das diesjährige Stadtfest biete von ab Freitag, 20. Juni 2025, ein abwechslungsreiches Programm mit kulinarischen, musikalischen und kulturellen Höhepunkten, heißt es aus dem Rathaus.