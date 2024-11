Prozess am amtsgericht burg Missstände im Burger Schützenverein? Schwere Vorwürfe enden in Schlägerei

Ein neues Mitglied in einem Burger Schützenverein erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Verein und gerät in eine Schlägerei, die vor dem Amtsgericht Burg landet. Wie kam es dazu und was sagt der Schützenverein?