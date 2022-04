Schlepperfreunde aus Schartau richten Schaupflügen aus

Zum zehnten Mal fand bei Schartau das traditionelle Schaupflügen statt. Und auch das Wetter spielte mit. Unzählige Besucher zog das Jubiläum mit der Vorführung verschiedener Methoden der Bodenbearbeitung an. Die Spannbreite reichte vom einfachen Karrenpflug, gezogen von einem Ochsen, bis hin zu schweren Traktoren mit angehängtem Grabenpflug.

Ein seltenes Bild heutzutage: ein Ochse zieht den Pflug. Holger Erbrecht und Andy Hollax aus Ihleburg zeigten den Besuchern des Schaupflügens, wie noch vor 150 Jahren die Bauern in der Region den Boden bearbeitet haben.

Schartau - Sie rollen und rollen. Kein Ende ist auf der Zufahrt am Tierheim bei Schartau, in Richtung des Parkplatzes auf dem Ackerstück an den Fliehtstücken, zu sehen. Immer wieder biegen Pkw kurz hinter Schartau ab und bewegten sich langsam vorwärts.