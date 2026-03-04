In Möser ist es am Mittwoch zu einer groß angelegten Aktion der Bundespolizei gekommen. Für mehrere Stunden waren die Beamten im Einsatz. Was Anwohner berichten.

Möser - In Möser ist es am Mittwoch zu einer Großaktion der Polizei gegen Schleuserkriminalität und illegale Prostitution gekommen. Dutzende vermummte Spezialkräfte der Bundespolizei sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz. Letzterer soll nach Einwohner-Angaben lange über dem Dorf und dem Bahnhof gekreist haben. Was bisher bekannt ist.