Landwirtschaft für die Raumfahrt Gemüse-Experte aus Biederitz: So könnte der Salat der Zukunft aussehen
In der Gemeinde Biederitz tüftelt Martin Pittorf seit Corona an dem perfekten Salat - und das ganz ohne Erde und Sonnenlicht. Zu Besuch bei einem Visionär.
Aktualisiert: 04.03.2026, 18:53
Heyrothsberge/Biederitz - Die Gemüse-Anlage von Martin Pittorf in der Gemeinde Biederitz ist in der Region einmalig. Doch mit nur wenigen Tipps können auch Anfänger ihren eigenen Anbau im heimischen Wohnzimmer starten.