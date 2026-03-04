weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Gemüse-Experte aus Biederitz: So könnte der Salat der Zukunft aussehen

Landwirtschaft für die Raumfahrt Gemüse-Experte aus Biederitz: So könnte der Salat der Zukunft aussehen

In der Gemeinde Biederitz tüftelt Martin Pittorf seit Corona an dem perfekten Salat - und das ganz ohne Erde und Sonnenlicht. Zu Besuch bei einem Visionär.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 04.03.2026, 18:53
Martin Pittorf zieht in Heyrothsberge Salatpflanzen ganz ohne Erde heran. Derzeit tüftelt er an der Effizienz der Anlage.
Martin Pittorf zieht in Heyrothsberge Salatpflanzen ganz ohne Erde heran. Derzeit tüftelt er an der Effizienz der Anlage. Foto: Willy Weyhrauch

Heyrothsberge/Biederitz - Die Gemüse-Anlage von Martin Pittorf in der Gemeinde Biederitz ist in der Region einmalig. Doch mit nur wenigen Tipps können auch Anfänger ihren eigenen Anbau im heimischen Wohnzimmer starten.