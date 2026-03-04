In der Gemeinde Biederitz tüftelt Martin Pittorf seit Corona an dem perfekten Salat - und das ganz ohne Erde und Sonnenlicht. Zu Besuch bei einem Visionär.

Gemüse-Experte aus Biederitz: So könnte der Salat der Zukunft aussehen

Martin Pittorf zieht in Heyrothsberge Salatpflanzen ganz ohne Erde heran. Derzeit tüftelt er an der Effizienz der Anlage.

Heyrothsberge/Biederitz - Die Gemüse-Anlage von Martin Pittorf in der Gemeinde Biederitz ist in der Region einmalig. Doch mit nur wenigen Tipps können auch Anfänger ihren eigenen Anbau im heimischen Wohnzimmer starten.